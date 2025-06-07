7旬翁逆向飆車1.1公里 17項違規罰逾3萬

2025/06/07 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市五日中午發生駕駛暴走事件，一名七十歲王姓民眾駕駛轎車在市區中山路一路逆向狂飆，接連闖紅燈、拒絕攔檢，警方出動追緝，終於在一．一公里外的員林三角公園前攔停，過程驚險萬分。王男違規高達十七項，累計罰鍰超過三萬元，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方指出，五日中午十一時卅五分接獲民眾報案，稱一輛銀色轎車在中山路沿線逆向行駛、闖紅燈，險象環生，沿途車輛與行人紛紛閃避，有如電影飛車場景。員警趕往現場，在中山路與員林大道口發現該車，鳴笛示意攔停，未料駕駛不僅不停車，反而加速逃逸。

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警方一路追車，王男依舊橫衝直撞，連續違規逃逸約一．一公里，直到中正路三角公園前才被攔下。經查，王男無酒駕情形，車上亦未發現違禁品，但對答顛三倒四，警方研判其有精神恍惚情形，當場開出違規罰單並將人帶回調查。

警方表示，王男在短短路程內八次逆向行駛、五次闖紅燈、二次危險駕駛、拒絕攔檢與未依號誌行駛各一次，違規事證明確，累計罰鍰超過三萬元。

據了解，王男擔任鹽埔國小社團老師，當天上午原本在校上課，卻突然提前離校失聯，校方聯絡不上人，報警協尋，沒想到竟上街飆車。

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