末班車多停5分鐘 客運司機守護偏鄉學子

芳苑國中學生歐柏誠（左）手作卡片，感謝每天為他多停車5分鐘的員林客運司機楊文對（中）。（芳苑國中提供）

2025/06/07 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑國三學生歐柏誠為準備會考，每天晚自習至八點半才搭公車返家，不過末班車到站時間也是八點半，員林客運司機楊文對都會多等候五分鐘，等待歐柏誠上車才發車，歐柏誠每日有客運司機安全載送，錄取中正預校第一志願。畢業前夕，歐柏誠親手做卡片致謝，校方也頒感謝狀給楊文對，讚許他芳苑國中學生的守護者。

畢業前夕 學生手作卡片道謝

芳苑國中是彰化縣最西邊的學校，家住二林鎮的歐柏誠，每天必須依賴二林︱芳苑往返的公車通勤，然而該路線最晚發車時間是八點卅分，跟晚自習結束時間差不多，歐柏誠每晚收了書包再走至學校對面搭乘末班車，比客運到站時間至少晚五分鐘。

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歐柏誠說，過去覺得搭公車只是交通工具，沒想到公車司機一直在默默守護他的安全，體會人跟人之間關懷有很多種方式，因此親手做卡片送給司機，並寫著「謝謝您願意等我，長大後我也要像你一樣，把這份愛傳下去。」

楊文對說，自己也有兩個孩子在外讀書，搭公車通學，對於偏鄉學子求學感受特別深，他以「爸爸的心情」，每天安全地載送學生回家。

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