攤販占路 彰化、鹿港強力取締

鹿港早市周遭，攤販長期占用道路與停車格，成為當地交通亂源。（記者劉曉欣攝）

2025/06/07 05:30

彰市「最亂一條街」中民街 違規盆栽、廣告也移除

〔記者劉曉欣／彰化報導〕號稱「最亂一條街」的彰化市中民街，因為鄰近三民市場，攤販長期用攤車、攤架佔用道路，不只汽機車難行，更是行人地獄，彰化警分局昨會同彰化市清潔隊強力取締，共開出七張罰單。而位於鹿港鎮的「鹿港早市」外圍一帶，交通也相當混亂，連公車都寸步難行，鹿港警分局近日也展開取締，已開出十一件罰單。

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首日開罰7件 罰款1200元起跳

「做得好！希望不要是三分鐘熱度！」彰化市中民街的店家看到彰化警方取締，都拍手叫好，昨天只要攤商佔用柏油道路擺放水果蔬菜，全都開單取締，佔用道路的盆栽，或是綁在燈桿的路障式廣告，也立即由清潔隊處理，出動回收車運載清除。

彰化警分局表示，日前已先行勸導，向商家說明只要是柏油路面，無論是否劃設紅線、黃線或是白線，包括機汽車停車格也一樣，就是不能擺攤或是占用，如未當場改善，一律開單告發。昨天依法告發，依照道路交通處罰條例第八十二條規定，以道路障礙違規來開單，可處一二○○元到二四○○元罰款，未來將會持續取締違規。

鹿港早市 攤車占停車格罰11件

至於鹿港鎮「鹿港早市」外圍，在光復路、海浴路與中山路旁，長期被攤販與攤車占用停車格做為營業場所，還常有汽機車違停，加上鄰近鹿港高中，交通車與公車必須與違停車輛爭道，經常發生車禍意外，是當地交通「最大亂源」。

鹿港警分局強調，該分局會同鹿港清潔隊執行強力取締，共告發違規攤販十一件，包括佔用停車格營業的攤車也屬違規行為，依照道路交通管理處罰條例，可處一二○○元至二四○○元罰鍰。

彰化市三民市場附近中民街，長期遭攤商占用道路，警方強力取 並開單。（民眾提供）

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