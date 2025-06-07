水里農會總幹事遴選 5人登記

2025/06/07 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉農會改選理監事，現任派以一席之差遭翻盤「變天」，原任總幹事賴育佑不予續聘，南投縣府依法公告總幹事遴選，至昨候聘登記截止，呈現「五搶一」局面，就連賴育佑也登記拚回鍋，縣府表示，後續會進行資格審查，推估農會八月召開理事會，就會揭曉新任總幹事。

先資格審查 最快8月理事會聘任

水里鄉農會總幹事遴聘，包括賴育佑等農會四名員工，以及一名銀行資深經理登記，人數眾多，令外界關注賴育佑能否重返總幹事大位，或農會派繼續掌舵，甚至由專業經理人接手操盤。

請繼續往下閱讀...

賴育佑表示，農會自三月改選以來，即沒有總幹事，農會業務推動似乎呈現停滯，為了讓農會重回軌道，才會奮力一搏登記候聘，盼用專業與經驗重掌總幹事，讓農會在他任內的各項業務能持續推動。

現任水里鄉農會理事長蕭志全指出，總幹事候聘樂見農會員工踴躍參加，並有具金融背景的專業經理人參與登記，對於未來農會信用部的業務推動很有幫助，至於農會改選時未被續聘的賴育佑也完成登記，則予以尊重。

縣府農業處表示，總幹事候聘登記結束，會在廿天進行資格審查，完成後就會提報農業部審查面試，待農業部審核通過，預估農會八月召開理事會，就會產生新總幹事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法