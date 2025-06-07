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    行人交通死亡高 中市府歸咎觀念不足

    台中市府人員於龍井區的關懷據點進行長者道安宣導。（記者張軒哲攝）

    台中市府人員於龍井區的關懷據點進行長者道安宣導。（記者張軒哲攝）

    2025/06/07 05:30

    〔記者張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕民進黨市議員蔡耀頡、無黨籍市議員陳廷秀昨在議會總質詢指出，去年台中市交通死亡人數六都第一，交通部公布今年第一季（一到三月）的道安統計，台中市行人高達十七人死亡，居全國之冠，蟬聯「行人地獄」之都，市府卻質疑歸咎行人交通觀念不足，盧秀燕則回應，台中市今年交通死亡人數改善有進步，台中市是三名。

    蔡耀頡說，去年九月在宮原眼科前的路口發生女大生遭客運業者撞死的事故，但該路口的改善卻被發現根本沒做，足足延宕了八個月，這樣的市府團隊該如何給台中人民「行的安全」？

    陳廷秀說，梧棲區日前有一名阿嬤清晨外出穿越台灣大道遭轎車輾斃，市府應持續檢視事故肇因，針對道路、標線與駕駛行為全面精進，保護市民安全。

    市長盧秀燕表示，市府將針對道路設計、號誌標線與駕駛人行為逐一檢討改善。尤其針對高風險的行人事故，市府發現約六至七成死傷者為六十五歲以上長者，多發生於清晨運動或夜間散步時段。市府推廣「發光臂帶」作為預防利器，已透過各區里、長青學苑與關懷據點進行廣泛發送與宣導，輕便可綁於手腳，提升辨識度，有效降低夜間行人風險，後續市府也將觀察事故趨勢，進一步評估防範效果。

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