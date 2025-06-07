一中、女中估錄取標準 須92點以上

2025/06/07 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考今寄發成績單，全國第二大考區中投區人氣志願台中一中及台中女中最低錄取標準引關注，台中一中及台中女中指出，今年中投區考生較去年大減逾二千人，全國五A人數減約千人，估今年最低至少需九十二點以上；但兩校強調，因中投區前面十個志願是同一志願序，積分相同，建議考生「由上往下」選填志願，前幾志願可大膽填「夢幻志願」，不必自我設限。

十二年國教宣導團團長、台中市惠文高中校長陳建銘指出，今年全國達到五A以上的考生減少一○二二人，高分群人數減少，中投區報名人數比去年少二千餘人，在中投總招生數不變的狀況下，前面志願錄取標準可能會下滑，錄取門檻的積分可能沒有改變，但積點會略下降。

請繼續往下閱讀...

台中一中去年最低錄取標準九十七點，中一中說，今年中投區報名人數減少加上全國五A以上考生減約千人，高分群減少人數分散各區後略有影響，估今年最低錄取標準至少九十二點以上。

台中女中往年多要九十五點以上，去年最低錄取標準九十二點，台中女中也認為微幅影響，估今年至少要九十二點以上。

台中一中及台中女中均強調，中投區因前十個志願的志願序相同，會考積分相同，建議考生選填志願可以大膽保留前幾志願給「夢幻」志願，「由上往下」填。（相關新聞刊A1、A8）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法