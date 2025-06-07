近13年 彰縣大賣中市海線99億土地地

議員楊典忠（右）質疑彰化縣大賣台中海線土地99億，市府沒輒。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/07 05:30

〔記者蘇孟娟、劉曉欣／連線報導〕台中近來發展快速，台中市議員楊典忠、林祈烽、施志昌等人指出，彰化縣政府儼然是「台中市大地主」，近十三年來大賣台中市海線公有土地九十九億，台中卻無從置喙，台中市長盧秀燕推動的中台灣區域治理平台形同虛設；盧秀燕則說，已有與彰化縣合作經驗。

楊典忠指出，近十三年來彰化縣府陸續處分在台中市海線地區公有土地多達六十八筆、總面積逾廿萬平方公尺的土地，面積比中市的「超巨蛋」還大，賣地金額高達九十九億餘元。

請繼續往下閱讀...

楊典忠指出，據他了解，彰化縣議會審查通過待處分的台中港土地逾二萬九千平方公尺，彰化縣政府今年初公告招標兩筆土地設定地上權流標，傳七、八月將再次辦理招標。

議員批區域治理平台形同虛設

楊典忠質疑，這些土地雖是歷史分割下的產物，但公有土地應不以出售為原則，盧秀燕推動中台灣區域治理平台形同虛設，位在台中的土地由外縣市主導處分，市府及議會卻無權管轄或參與決策，恐讓當地民意與區域發展需求被忽視，要求市府發揮治理平台功能，加強跨區合作公有土地合開發，不能「任人宰割」。

盧秀燕：與彰縣有實際合作經驗

盧秀燕指出，台中與彰化縣情誼極佳也有實際合作經驗，興建中的清水國民運動中心部份土地原屬於彰化縣政府，就是向彰化商量價購取得；另七期文心森林公園的圓滿劇場，也是與台體大交換土地。

彰縣府財政處表示，台中市港區市政中心土地從二○一一年到二○一七年陸續標售，二○一九年以後，僅就零星土地辦理標售，最近經過行政院核准通過的大面積土地，未來將以地上權標租方式辦理土地活化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法