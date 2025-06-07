台中文山焚化爐更新停擺 市府改善空污受質疑

有近三十年歷史的文山焚化爐改建案，還卡在發包流程、停擺六年。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/07 05:30

議員批用肺燒垃圾 盧秀燕：拆舊換新 才會花了很多時間

〔記者蔡淑媛／台中報導〕市長盧秀燕屢因台中火力發電廠摃上中央，議員蔡耀頡、曾朝榮等人批盧現在把中火當成台中市唯一的空污來源，但中火在空品標準的三項指標污染物含量根本低於中市三座焚化爐，中火減碳六○○萬噸，文山焚化爐更新卻還卡在發包流程、停擺六年，「用肺燒垃圾」，再標不出去環保局長下台，盧秀燕則指「前任」市長的文山方案就像就像只把老舊機車拿出來修，因此「拆舊換新！」才會花了很多時間。

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中火減碳600萬噸 污染遠低3座焚化爐

蔡耀頡表示，盧市府似乎只把中火當成台中空污來源，但環境部數據顯示台中空品改善有達標，尤其中火在空品標準中的氮氧化物、氯化氫（鹽酸）及硫氧化物含量數值，遠低於台中市三座焚化爐，排放污染最少，中火十年來排放減碳六○○萬噸，文山焚化爐更新卻停擺六年。

蔡耀頡再指，中火減煤、改善空污，但文山去年發包改建工程，還卡在發包流程、停擺六年，前市長林佳龍原來已經規劃好卻取消，文山焚化爐卻延宕六年，局長說去年底要發包，隔了半年又延宕，之前也卡中火的燃氣機十五個月，懷疑市府是否真心要改善空污。

每到選舉 中火議題就會被炒作

曾朝榮也說，每到選舉，就會炒作中火議題，盧秀燕選市長時也是，但文山焚化爐過去在更新計畫跑全國第一，現在是最後一名，去年環保局長信誓旦旦稱年底發包，拖到今年二、三月，後來說快發包了，現在又延至八月。

環保局長陳宏益表示，文山焚化爐一年排放九公噸的二氧化硫，中火卻三○○○多公噸；文山焚化爐已經上網招標公告日，八月二十五日結標，上週招商說明會也有近三十個廠商，發言踴躍，招商公平、公開。

盧秀燕表示，文山焚化爐原來的方案只有修繕，就像把老舊機車拿出來修，要花十億，無法根本解決污染問題，經議會說明及討論，決定拆舊建新，已花掉一屆時間，這任兩年多持續進行，八月會上網結標。

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