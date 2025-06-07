中壢私幼傳不當管教 強迫幼生離園

2025/06/07 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區一間私立幼兒園傳出不當體罰，議員黃瓊慧接獲家長陳情，就讀小班男童身上出現不明瘀青和傷口，園方監視器畫面顯示教保員強行搶走男童教具，且有拖拉、膝蓋頂男童催促走快點、打罵等疑不當管教情事；市府教育局回應，四月獲報後，已讓二位教保員接受輔導管教研習，幼兒園疑強迫幼生離園，依違反幼兒教育及照顧法第四十二條，罰鍰一千五百元。

2教保員接受輔導管教研習

黃瓊慧表示，幼兒園以「配合調監視器過程頻繁」為由，要求家長儘快退托，並且停止娃娃車接送服務，甚至每天以罐頭訊息，催促家長辦理退托手續，家長既無奈又心疼，四月向教育局申訴。

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教育局幼兒教育科長余黛佳表示，四月十七日接獲陳情該園疑不當對待幼兒案，隔日到園查察，同月廿一日提報審查小組會議、五月十五日提報認定委員會審議，決議令二位教保員接受三至十二小時的輔導管教相關研習課程。

離園部分罰鍰1500元 限期改善

至於幼生手臂瘀青，教育局於四月十八日訪談園長，並調閱監視錄影畫面，初步判斷為幼生間打鬧所造成，已請幼兒園向家長溝通說明。

另外，教育局五月十四日接獲民眾陳情，指幼兒園疑強迫幼生離園，該局五月十六日函文該園要求說明，五月廿七日實勘該園確實違反幼教法第四十二條規定，令其限期改善；余說，已請該園檢討改善與督導教職員正向管教、輔導幼兒的相關專業知能，後續將派員不定期稽查。

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