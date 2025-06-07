《桃園》遭恐嚇放爆炸物 「國有器官」分享會喊卡

2025/06/07 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕「國有器官」紀錄片分享會桃園場主辦單位與議員許清順服務處合作，規劃十三日在蘆竹區南竹路某餐廳辦第二場次，未料餐廳留言板昨遭不明人士傳恐嚇訊息，揚言屆時「放置爆炸物」、「闖入砍殺倖存的畜生」，基於安全考量，主辦單位忍痛取消放映，已向警方報案。

警方調查發信IP來自美國

據悉，該餐廳昨午接獲這則恐嚇留言，以阿拉伯文字書寫顧客姓名，手機無法撥通，疑似空號，下午兩點報案，警方初步調查發信IP來自美國，已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

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恐嚇郵件的內容提及，若如期舉辦「國有器官」座談會，他們會在餐廳放置爆炸物，座談會開始就引爆，「然後我們會闖入砍殺所有參加座談會倖存的畜生。」

「國有器官」揭露中國非法買賣、非人道的器官移植問題，是當代人權重要議題，獲得很多獎項，許清順服務處發表聲明強調，台灣是民主國家，只是看一場電影，有必要這樣嗎？民主國家不是要尊重不同意見、不同立場及聲音嗎？

桃園場總召、桃一選區罷團志工Momo受訪表示，五月初辦過一場分享會，近三百人參與，各界反映良好，知道中共侵害人權的事情，所以再辦第二場，雖然「國有器官」紀錄片在各地放映，陸續收到網路恐嚇，且IP在國外，最後都不了了之，但為安全起見，他和許清順服務處討論後，決定取消這次放映會，未來會尋找適當的場所播放。

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