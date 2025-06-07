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    《桃園》暑期營隊今午報名 估破5萬人次參與

    桃園市政府教育局舉辦今年暑期營隊以「Smart Peach 桃趣探索中」為主題。（記者黃政嘉攝）

    桃園市政府教育局舉辦今年暑期營隊以「Smart Peach 桃趣探索中」為主題。（記者黃政嘉攝）

    2025/06/07 05:30

    〔記者黃政嘉、謝武雄／桃園報導〕桃園市政府教育局舉辦今年暑期營隊以「Smart Peach 桃趣探索中」為主題，納入聯合國永續發展（SDGs）的議題，涵蓋「科技、科普、生命品德、藝文、健體與永續」六大主軸，總名額較去年增加逾四成，預估參與學生數將突破五萬人次，昨在平鎮區義興國小宣傳營隊活動，今午十二點開放線上報名（https://web.sfes.tyc.edu.tw/TYCFUN/）。

    義興國小校長馮立縈舉例，該校七月一至三日「閱在地．躍國際」營隊，結合雙語特色及永續城鄉目標，以「閱讀家鄉，以書帶路」理念，帶領學生走出戶外，像到市立兒童美術館邊探索、邊學習，期待未來成為小小雙語導覽員。

    科普大師講座邀請台灣大學物理系教授孫維新，以「當阿緹米絲遇上嫦娥」為題，探索月球科學與人類太空發展歷程；教授張慶瑞以「當量子科技遇上人工智慧」為題，講述科技發展與人類社會的連結。

    另，市府環保局「公民科學家系列課程」即起開放線上報名（https://forms.gle/168Mqzm2vD3dboHC7），內容包括草漯沙丘生態監測、走讀導覽與教育體驗等，總計六梯次，每梯次上限四十人，講座包括台灣師範大學地理系主任林宗儀等學者專家，市民不限學歷與專業背景均可報名。

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