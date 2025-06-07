《桃園》棋牌協會從事打牌 市府祭建築法規嚴管

2025/06/07 05:30

使用類別需變更 消防、公安要求較高 違者最高罰30萬

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府加強對坊間棋牌社管理強度，去年於「治安顧慮行業登記管理作業要點」納入棋牌、桌遊等行業，業者為規避管理，紛紛登記為協會，市府則祭出建築法規，一旦發現協會從事打牌、玩麻將等行為，就將建築物使用類別從G類（辦公、服務類）提升為D類（休閒、文教類），業者若未申請變更，依法將予開罰六到卅萬元。

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棋牌社屬治安顧慮行業 業者規避

市議員黃婉如昨於議會定期為總質詢時說，坊間棋牌社「掛羊頭，賣狗肉」情況比比皆是，她曾突襲龜山一家棋牌協會，赫見有穿著學生服的少年在內打麻將，研判是放學後直接到場，她肯定市府將棋牌社歸類為治安顧慮場所，但新北市列為「特定行業場所」，管理強度更高。

議員突襲發現學生在協會打麻將

副市長王明鉅答詢表示，針對有疑慮行業採分級管理，分成治安顧慮場所、特定行業場所，前者包含飲酒店業、按摩業、休閒活動場館業，其中，圍棋、象棋、桌遊、橋牌社歸類於「休閒活動場館業」，市府訂有「治安顧慮行業登記管理作業要點」，申請執照須經現勘，每年都稽查，麻將館被認定違反善良風俗，不能登記，但麻將協會是人民團體，可向社會局登記。

王說，特定行業場所包含特種咖啡茶室、舞廳、舞場、酒家、酒吧、夜店、視聽歌唱、三溫暖業、理容院，按「桃園市特定行業管理自治條例」，除規定距離高中以下學校二百公尺以上、醫院五十公尺以上，還有罰則；新北市未列「治安顧慮場所」，僅有「特定行業登記審查作業要點」，但沒有學校、醫院距離限制，也無罰則，強度不如桃市。

市府經濟發展局長張誠表示，休閒活動場館業納管是安全考量，但納入特定行業會被戴上有色眼鏡，例如健身房，教導小朋友的圍棋社、象棋社都屬休閒活動場館，不宜納入特定行業來管理。

市府都市發展局長江南志說，建築物的使用類別從A到I類等九大類，協會屬辦公室性質G類，如果發現有玩象棋、打牌情形，就變成D類中的D1「供低密度使用人口運動休閒之場所」，由於D1對於消防、公共安全要求比較嚴格，業者必須花錢改善、申報，否則可罰款六到卅萬元。

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