桃園罷團呼籲 藍委別濫訴干擾大罷免

2025/06/07 05:30

籲勿浪費司法資源恐嚇人民 行使罷免權是正當且合法合憲

〔記者黃政嘉／桃園報導〕陸續有罷免國民黨立委的公民團體遭藍委提告或揚言提告，例如台北市立委羅智強指「大安強強滾」罷團，造謠他以「無聲電話」騷擾立法院民進黨團總召柯建銘，已委請律師對罷團提起訴訟並求償一百萬元，對此，桃園市第一、三、四、六選區罷團昨發出聯合聲明，要桃市六個選區藍委勿用類似手段對付罷團與志工，影響大罷免行動。

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第一選區「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立委牛煦庭領銜人陳曉煒表示，昨有來自各縣市的十八個罷團，齊聚台北市松山區南京東路街頭，聲援「山除薇害」唯一一面罷免看板被迫拆除。

陳說，據桃市罷團的了解，國民黨打算以大量訴訟手段，對付相對弱勢、無資源的罷團與志工，讓公民心生恐懼，干擾大罷免，桃園罷團聯合聲明打預防針，呼籲桃市藍委不要仿效濫訴。

提醒別犯台北立委的錯誤

第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」領銜人羅怡雯表示，聯合聲明也是呼應北部藍委到處提告，搞得罷團志工心裡很有負擔，但這種方式從立委的高度來說，不是一個合適面對罷免聲浪的方法，透過聲明提醒桃市藍委別犯台北立委的錯誤。

陳曉煒說，公民團體行使罷免權，是正正當當且合法合憲，身為民意代表，除了代表人民發聲，也該接受最新民意的檢驗，這是民主政治的基礎原則，可是有些立委不願正視民意，用本身的表現證明其適任立委的價值，反倒以誣衊、抹黑、造謠手段，隨意興訟攻擊人民，並煽動仇恨，脫口「社會邊緣人」、「福壽螺」等詞語，激化其支持者情緒，進而造成衝突不斷。

應好好表現贏回失去的民心

罷團聯合呼籲，藍委不要浪費司法資源，用濫訴手段對付人民，應該要好好用在立法院的表現贏回失去的民心，否則只會加劇人民反感，最終面臨自作自受的苦果。

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