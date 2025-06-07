《台南》家政媽媽指導 學童創意炒飯謝師

歸仁紅瓦厝國小畢業生在志工媽媽指導下，炒飯感謝師恩。（記者劉婉君攝）

2025/06/07 05:30

〔記者劉婉君、楊金城／台南報導〕歸仁區紅瓦厝國小畢業生自煮謝師宴邁入第八年，一四三名學生昨天在歸仁區農會家政班媽媽的指導下，以創意炒飯感謝師恩，讓師長很感動，活動也結合當地「食半年圓」的習俗，祝福畢業生平安、順利。

炒飯從備料、烹調到裝盤，均由學生自己完成，再分送給全校六十位老師，感謝師恩。多數學生都是第一次下廚，有人擔心也有人興奮學習炒飯，希望老師吃得開心。

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活動也結合早期南關線居民會在農曆六月「食半年圓」互相祝福的習俗，讓畢業生在飯後吃平安圓及蘋果，祝福畢業生一切平安。

此外，官田國小校內幸福農場的稻田昨天歡喜割稻收成，四十二位應屆畢業生與社區長輩及農會人員合作，青銀童三代一起收割傳承稻米產業文化和食農教育，別具意義。

幸福農場的稻田只有一釐地，採友善耕作，稻穀也讓鳥兒分食，雖然收成只有約一百台斤台南十一號濕穀，但畢業生很高興收割親手種下的稻穗。校長陳慶林指出，收成的稻穀下週將用在舉辦謝師宴，製成壽司、飯糰等米食料理，充分體現「從土地到餐桌」的食育理念及感恩教育。

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