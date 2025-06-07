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    《台南》郵政協會願捐產 佳里郵便局修復有譜

    台南市歷史建築「原佳里郵便局」修復露曙光。（記者楊金城攝）

    台南市歷史建築「原佳里郵便局」修復露曙光。（記者楊金城攝）

    2025/06/07 05:30

    〔記者楊金城／佳里報導〕台南市歷史建築「原佳里郵便局」修復露曙光，立委郭國文上週會勘、再開協調會後，郵便局的產權將捐贈給市府，爭取文化部優先補助修復設計費有譜。

    郭國文指出，全台郵便局只剩九棟，原佳里郵便局是南市唯一留存日本時代的郵便局，又位於佳里市中心黃金地段，上月廿六日會勘時發現修復延宕，毀壞更嚴重，相當可惜，有必要加速修復計畫保存珍貴的文化資產。

    有一二八年歷史的原佳里郵便局，產權屬台灣郵政協會、台灣電信協會，郵便局在二○一六年登錄台南市歷史建築，台南市文資處在二○一九年啟動修復計畫爭取補助規劃設計費，但都無下文，如今毀壞更嚴重。

    電信協會曾函文願將佳里郵便局產權捐贈給市府，立委郭國文和林俊憲前天再開協調會，郭國文說，郵政協會七月召開董事會，可望同意將產權也捐贈市府，讓市府進行活化再利用，且先行啟動文資修復。

    ​南市文化局主秘林喬彬指出，修復原佳里郵便局的規劃設計費初估三六○萬元，文資處已提報爭取中央補助七成，文化部文資局也會優先審查本案修復設計補助計畫。

    至於修復經費，郭國文表示，也會積極向中央爭取，期待未來完成修復後，成為佳里市中心新觀光亮點。

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