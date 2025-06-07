《台南》東門段城牆缺角 文化局：無人為破壞

長滿菁苔的城垣殘蹟， 宛如「抹茶城牆」。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/07 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隱身在東區光華街巷內的國定古蹟台灣府城東門段城垣殘蹟，最近被民眾發現城牆角落有缺角，疑遭不明「挖土敲磚」，經文化局會同文化部文資局現勘後，發現殘蹟在長年風吹日曬下原就有缺角，未遭人為破壞，城垣殘蹟的保護也引發討論。

比對照片 今年二、三月就存在

文化局主秘林喬彬表示，比對今年二、三月時的照片，該缺角就已經存在，且詢問該空地認養維護單位確認無差別異樣。至於文史界關心該段城垣殘蹟修護，將會與文資局進一步討論可行作法，避免長年風化毀壞更嚴重。

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光華街與東門路一段五十六巷交叉口處的殘蹟有二段，路口轉角的一段長約二．四公尺、高度約一．三五公尺，另一段貼近民宅長約四公尺、高約一．四至一．六公尺。牆身壁體均為三合土（蚵殼燒灰、細黏泥土、糖漿或糯米漿）版築，中腹填土夯實，可見時代歷史滄桑感。

該段屬於清代原台灣府城大東門、小南門間城垣殘蹟，依其構造及外觀推測，約與成功大學光復校區小東門段殘蹟同為清乾隆五年（西元一七八八年）所興建。成大小東門段殘蹟，校方曾進行修護，有前例可循，是台南舊城垣現存最完整的一段。

將討論如何避免風化毀壞更嚴重

這處隱於市井生活中的城牆記憶，曾是許多老台南人生活情感，城牆不僅見證台南城市發展變遷，更是承載無數庶民日常歲月。文史界呼籲今年「府城三○○」希望不要只是個口號，應該妥善維護，否則最後自然而然消失不見。

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