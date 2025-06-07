《台南》打造機器人基地 南市供104公頃土地

市長黃偉哲（前排中）昨日偕同官員等，宣告將加速打造大南方智慧機器人產業聚落。（記者王姝琇攝）

2025/06/07 05:30

市府盤點研發、製造所需空間 柳科三期即佔逾半用地

〔記者王姝琇／台南報導〕行政院會日前宣布「智慧機器人產業聚落」落腳柳營，台南將成為台灣機器人產業鏈南進重要據點。市長黃偉哲表示，已規劃將柳營科技工業區與工研院六甲院區，建構為機器人製造研發與試驗場域；歸仁沙崙智慧綠能科學城引進機器人人才培育與示範場域，透過研發鏈結、產業群聚與場域實證，打造大南方智慧機器人產業聚落。

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另有工研院六甲院區、沙崙綠能科學城

黃偉哲昨天偕同經發局局長張婷媛、工研院南分院執行長曹芳海說明「台南智慧機器人產業聚落」最新規劃。黃偉哲強調，智慧機器人發展趨勢無法逃避，台灣在世界各國競爭，一定要盡早找到關鍵定位，尤其智慧機器人產業包含許多專精、尖端的科技，更需要做產業間的橫向整合，「智慧機器人產業聚落」落腳台南，市府會全力配合、加速打造產業聚落。

柳科研發用地下半年可提供申請租用

黃偉哲說，台南已完成盤點研發基地、製造基地所需空間，短期內可提供約一○四公頃土地供廠商進駐，其中報編中的柳科三期可提供五十二．六二公頃土地，另外在麻豆工業區、七股科工區、工研院六甲院區都有土地可利用，準備好迎接機器人研發製造的新世紀。

張婷媛表示，柳科研發用地預計下半年即可提供申請租用，市府同步辦理柳科第三期報編作業，未來可供五十二．六二公頃產業用地，將引進機器人製造組裝相關產業，創造產值約四○五億元及逾五千人的就業機會。

創造405億產值、逾5千人就業機會

張婷媛說，柳科鄰近國道三號與台一線，可串接南部高科技Ｓ廊帶，周邊溪北還有金屬與機械設備製造產業聚落優勢；以柳科為中心引進機器人產業，擴大既有產業優勢並擴散至周邊產業聚落，同時與南科、工研院六甲院區、沙崙智慧綠能科學城形成完整機器人產業鏈，後續將透過短、中、長期策略，實現台南智慧機器人產業發展藍圖。

張婷媛指出，近期將籌組「機器人產業大聯盟」，透過辦理產業研討會，整合產官學研資源，促進技術交流與合作，另將辦招商說明會，協助廠商選址。

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