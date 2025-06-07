醫學中心8月起勞檢 加重罰鍰

勞動部宣布自今年八月起，針對醫學中心與區域醫院等大型醫療機構違反「勞動基準法」工資工時等規定，將比照上市櫃企業標準加重罰鍰。圖為北市勞檢現場。（資料照）

2025/06/07 05:30

比照上市櫃公司 勞動部出馬

〔記者李靚慧、邱芷柔／台北報導〕為改善醫療職場環境，勞動部宣布自今年八月起，針對醫學中心與區域醫院等大型醫療機構違反「勞動基準法」工資工時等規定，將比照上市櫃企業標準加重罰鍰，從現有二萬元至一○○萬元，加重自五萬元起跳；對此，醫護團體表達支持，並呼籲政府應同步推動三大配套措施，包括「健保財務、轉診分級、民眾教育」，才能真正改善職場現況。

勞動部近日修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」第四點規定，增列「經衛生福利部辦理醫院評鑑評定為『醫學中心』及『區域醫院』之醫院」為加重處罰對象，罰鍰由二萬元提高至五萬元起跳。

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醫護力挺該罰就罰 避免淪空談

中華民國護理師護士公會全國聯合會發聲明指出，支持政府強化勞動法令；理事長陳麗琴呼籲，各級醫療機構應該主動檢視勞動條件，落實合理排班與薪資制度，並建議政府落實罰則，避免淪為空談，同時推動「護理人力配置標準」與「三班護病比立法」。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁也支持，認為提高罰則有助強化醫院守法意識，並促進人力結構改善。但他也提醒，僅靠處罰難以解決根本問題，應從三方面配套著手，第一，提高健保總額成長率至五．五％以上，強化醫療財務以穩定人力；第二，落實「小病看基層、大病進醫院」的分級醫療制度；第三，提升民眾就醫觀念，避免輕症湧入醫學中心。

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