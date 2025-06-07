官我什麼事》疾管署長莊人祥：新冠、流感交替流行 口罩防護

新冠疫情正往高峰邁進，夏天將至，病毒卻沒打算放暑假，衛福部疾管署署長莊人祥接受本報「官我什麼事」專訪，解析最新疫情動態。 （記者陳怡伶攝）

2025/06/07 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情正往高峰邁進，疾管署原預估五月廿五日起至八月九日就診人次上看一七一萬，端午連假後就診狀況是關鍵，據了解，本週新冠就診人次不如預期高，預計下週二疫報下修預估。衛福部疾管署署長莊人祥接受本報「官我什麼事」專訪時指出，近年新冠與流感呈現交替、競爭流行的趨勢，提醒民眾進出醫療院所、長照機構、捷運等人潮密集空間，建議自主配戴口罩，保護自己，也保護他人。

出入人潮密集空間 配戴防護

莊人祥指出，流感有明顯季節性，多在冬季流行、夏季趨緩，新冠因出現時間尚短，季節性還不明確，不過近年新冠與流感出現交替、競爭流行的現象，尤其夏季新冠幾乎年年出現，顯示病毒並未「放暑假」。

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莊人祥坦言，感冒、流感、新冠都可能出現咳嗽、發燒、喉嚨痛、流鼻水、全身痠痛等，症狀高度重疊，因此特別提醒高風險族群，包括六十五歲以上長者、孕產婦及有慢性病如糖尿病、心血管疾病、癌症者，一旦出現症狀，應盡快就醫，由醫師評估是否開立抗病毒藥物，把握發病五天內的治療黃金期。

至於這波疫情的元兇，莊人祥指出，是Omicron家族的新變異株「NB.1.8.1」，目前在台灣、中國、新加坡、香港等亞洲區域流行，傳播速度快、免疫逃脫力強，不過重症率並沒有比較高。疾管署每年十月會開打公費流感疫苗，近年也推動「左流右新」，提醒民眾除了流感疫苗，也要記得補打新冠疫苗。

新冠一線抗病毒藥 庫存充足

藥物整備方面，莊人祥指出，目前確診者中約有廿八％使用抗病毒藥物，由於許多輕症個案並未接受篩檢，實際母數難以掌握，用藥比例也較難精確估算；以最常使用的一線口服抗病毒藥「倍拉維」為例，去年六月至九月使用約十八萬人份，最近一週則有將近一．六萬人份的用量，目前庫存尚有四十三．三萬人份，其餘藥物均簽有開口合約，可追加採購，足以因應需求。

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