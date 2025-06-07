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    國中會考／數學非選第2題 2萬人抱蛋

    會考數學非選第2題是「大魔王」題 ，40％考生「抱蛋」。（記者林曉雲翻攝）

    會考數學非選第2題是「大魔王」題 ，40％考生「抱蛋」。（記者林曉雲翻攝）

    2025/06/07 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考昨日公布成績，非選題第二題考組合包紙片，如同「大魔王」題，台灣師範大學數學系教授謝豐瑞表示，今年是第四年使用一○八課綱命題，四分之一考生這題交出空白卷，且近四十％、逾二．二萬人「抱蛋」拿零級分，創下雙高紀錄，八十三％考生未達二級分。

    83％考生未達2級分

    謝豐瑞研判，非選第二題是最後一題，且題目中有幾何圖形又有複雜多樣的數量關係，使學生放棄作答的比例高。

    今年會考數學科精熟級（A++、A+、A）比率為廿五．四九％，待加強（C）比率為廿六．四九％，相較會考首年均有進步，但非選兩題的表現均有待提升。

    非選題得分是零到三級分。謝豐瑞表示，命題著重於「具備識別現實生活問題和數學的關聯的能力」，今年學生整體答題意願較前三年低。

    非選第一題為「民調代表性」考題，八○三九人拿零級分。謝豐瑞表示，只需用到國小基礎除法，甚至只需用常識就可解題，但有約十八％交空白卷，如加上無法算出正確答案的學生，等於將近四分之一學生可能看不懂題目，或未達國小基本數感而放棄作答，需要加強學生答題自信。

    題型複雜 學生放棄作答

    第二道非選題有幾何圖形，又有複雜多樣的數量關係，導致學生放棄作答比例高。

    謝豐瑞表示，取材貼近真實生活經驗，結合幾何及數量兩種數學主題，牽涉最小公倍數、因數、比例、未知數等，但八十三％學生拿不到二級分，教學現場應更重視此問題。

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