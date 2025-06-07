國中會考／2隻倉鼠難發揮 作文6級分不到千人

國中會考各科精熟級與待加強人數百分比對照表

2025/06/07 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考昨日公布成績，寫作測驗今年不訂題，以二張倉鼠的圖片，搭配六個關鍵字，要考生寫出倉鼠的選擇，僅九七三名考生拿到六級分，占比○．五七％是會考開辦十二年以來的次低；七五三名考生「抱蛋」，零級分占比○．四四％是近三年最低，也出現一位五C但寫作拿到六級分的考生。

重度聽障考生抒發跨出桎梏 獲肯定

台灣師範大學心測中心公布六篇六級分樣卷，其中一名在三年前曾獲總統教育獎的重度聽障考生，以賈伯斯毅然投身陌生領域創業為例，敘寫自己重度聽障，但兩次冒著風險，跨出聽損桎梏的心境轉變歷程，帶出冒險的重要性，抒發期許要永保冒險精神，以跳過阻礙和困境，獲得閱卷老師肯定。

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該學生敘寫，從小被檢測出極重度聽力損失，「連放鞭炮那麼大的聲響，在我聽來，就和蚊子在耳旁嗡嗡叫一樣小聲。」他的父母花費二百萬元讓他植入人工電子耳，從無聲進入有聲世界；因說話能力嚴重落後同齡孩童，媽媽帶他上療育課，幼兒園畢業可以說出完整句子，小學時又再「冒險」和普通孩童一起上課，讓他可以和一般人正常溝通。

此外，六級分樣卷有考生以母親為例，表達希望母親可以像逃脫牢籠的倉鼠，脫卸枷鎖，奔向門外的明亮未來；也有考生寫網路世代的迷思，期許能放下數位世界，勇於走入城市冒險等。

題幹提供二張倉鼠圖片及六個「關鍵字」，一隻倉鼠在籠中跑滾輪，另一隻倉鼠一隻腳跨出籠外，以及「牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺」六個關鍵字，考生須從圖文聯想後進行詮譯，並連結自己的生活經驗及想法，老師們多認為「易寫難拿高分」。

15歲孩子50分鐘內寫出深度 閱卷師印象深刻

台灣師範大學國文學系副教授李清筠表示，十五歲孩子要在五十分鐘裡，讀懂題目並完成九○○字作文，非常不容易，評分閱卷老師看到有些學生在作文中展現出思考的高度和深刻，「會被學生撞擊了一下」，也有考生聰明結合社會領域如公民科的機會成本抒寫 作文。

還有考生寫「人生就是生存在無處可逃的牢籠，逃出小的牢籠，卻又進入另一個大牢籠」，李清筠自嘲「閱卷老師也在大牢籠中閱卷」。

國中會考成績出爐，考生6月20日起選填志願。（記者蘇孟娟攝）

約17.5萬名考生參加的114年國中教育會考昨日公布成績，全國有541名考生拿到5A寫作6級分，佔全部考生0.31％，16547名考生拿到5A佳績、佔比9.59％，5C考生有9999人、佔比5.8％，今年5C考生比率首次低於6％。 （記者林曉雲攝）

約17.5萬名考生參加的114年國中教育會考昨日公布成績，教育部與台師大心測中心對外說明今年學力表現。（記者林曉雲攝）

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