高馬定期航班首航 補助方案出爐

高市府秘書長郭添貴（左三）率團抵達馬祖南竿機場，受到連江縣長王忠銘（左二）熱烈歡迎。（記者蘇福男攝）

2025/06/07 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄、馬祖定期航班昨天首航，高市府秘書長郭添貴在南竿機場首航典禮宣布，每年將補助設籍高市在馬祖服役、求學民眾四趟次的機票，每趟次一五○○元，約有五百人受惠。

高馬定期航班首航昨上午十一點十五分從小港國際機場起飛，於中午十二點四十七分降落馬祖南竿機場，連江縣長王忠銘率縣府一級主管、北竿、南竿、東莒及西莒鄉長，偕同議會議長張永江等議員歡迎首航遊客；郭添貴代表市長陳其邁致贈「敬軍款」給陸軍馬祖防衛指揮部，感謝官兵捍衛國土的奉獻。

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王忠銘表示，暌違廿年，高馬航線終於再次復航，他說，這是國、民兩黨難得的共識，在中央、地方政府與兩黨立委通力合作下完成的艱鉅任務，縣府也歡迎所有馬祖鄉親組團到高雄欣賞好山好水，透過此定期航線開放，高馬將一帆風順。

高馬航線由華信航空營運，初期每週提供一班往返服務，為南部地區旅客開啟前往馬祖的新選擇。

連江縣府表示，馬祖夏季重頭戲「馬祖夏趣」系列活動，將於六至八月登場，活動包括立槳（SUP）體驗活動，結合「海上看馬祖」主題，串聯夜間觀光亮點「微光馬祖」系列活動。

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