洗車場噪音擾鄰 結束營業仍判賠

2025/06/07 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子在三民區開設二十四小時自助洗車場，家住附近的徐姓女子認為洗車場使用高壓風槍、水槍，噪音刺耳擾人，她於二○二一年提告求償十萬元，法官判王男應賠三萬元，王男事後規定客人晚上十點後不能再使用風槍，徐女仍認為洗車聲音太吵多次檢舉再提告求償十萬元，王男不堪屢遭檢舉火大結束營業，但仍被法官判賠二萬元。

判決指出，王姓男子二○二○年斥資十萬元在三民區開設自助洗車場，由於洗車場採二十四小時營業，家住附近的徐姓女子認為客人洗車時使用高壓風槍、水槍，噪音刺耳擾人，吵到她求助身心診所，她提告要求王男賠十萬元，法官判王男應賠三萬元，王不服上訴被駁回。

請繼續往下閱讀...

王男官司敗訴後，規定洗車場客人晚上十點後不能再使用風槍，並透過關閉部分燈光方式，引導深夜消費者在封閉區域內洗車，但徐女還是持續檢舉，再對王男提告求償十萬元，並要求他更改營業時間為上午八點至晚上十點。

高雄地方法院審理期間，王男不想再跟徐女有糾葛，直接結束洗車場營業，並主張環保局曾派員稽查，沒有測得噪音；但法官認為，環保局稽查的時間點雖然沒有噪音，但無法證明洗車場在其他時段未有聲響擾鄰，因此判王男應賠二萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法