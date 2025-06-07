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    林園堤岸投放消波塊 17日發包

    林園區爐濟殿前堤岸淘空，汛期將屆，李雨庭要求加速投放消波塊。（記者洪臣宏攝）

    林園區爐濟殿前堤岸淘空，汛期將屆，李雨庭要求加速投放消波塊。（記者洪臣宏攝）

    2025/06/07 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕今年首颱「蝴蝶」下週可能形成，高市議員李雨庭去年爭取林園區汕尾爐濟殿公園前堤岸消波塊工程，目前竟還停留在「設計發包」階段，李雨庭指堤岸已有明顯淘空情形（見圖，記者洪臣宏攝），且汛期已經開始，質疑海洋局的效率令人失望；海洋局局長石慶豐昨天實勘現場，將於十七日辦理發包，投放二百五十塊五噸消波塊。

    進入西南氣流旺盛季節，海浪逐漸增強，位於高屏溪口的堤岸不斷承受海浪拍打，出現淘空現象，令居民憂心不已。

    李雨庭表示，今年汛期才剛開始，已可見堤岸淘空，若遇上強降雨或颱風，後果不堪設想。她說，上任以來，每年都在追消波塊，但每次都投放數量太小、噸位不夠，消波塊總是下陷沉海。

    她表示，去年十月就爭取到汕尾爐濟殿公園前堤岸消波塊工程，原訂今年初施作，如今竟然停留在「設計發包階段」，工程遲遲未動，今年第一個颱風「蝴蝶」可能形成，令人憂心，海洋局的效率太差、態度消極，希望海洋局能儘速啟動工程，在災害發生前完成必要的防護。

    石慶豐昨天偕同高市長室專委楊孟凡現勘，海洋局表示，該工程已於五日上網，十七日開標，預計六月底可開工，規劃投放二百五十塊五噸消波塊，將積極催促承攬廠商於七月底前完工。

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