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    首頁　>　生活

    觀光旅館住用率 增幅6都最多

    2025/06/07 05:30

    第一季均值破6成 與去年同期相比 提高5％以上

    〔記者侯承旭、葛祐豪／高雄報導〕疫情舒緩後，國旅面臨出國風潮的嚴峻挑戰，今年第一季高雄市觀光旅館的平均住用率突破六成，與去年同期相比，高雄市增幅居六都最高。

    根據交通部統計，今年第一季全國的觀光旅館平均住用率為六十一．七八％，高雄市第一季觀光旅館平均住用率為六十．一九％，六都居第四名，高於新北市與台中市。

    不過，與去年第一季相比，今年第一季全國的觀光旅館平均住用率微幅提高二．一％，高雄市的住用率則提高逾五％，不僅高於全國平均值，增幅也居六都之冠。

    平均房價低於全國逾千元

    至於最受民眾關注的旅館房價，第一季全國觀光旅館的平均房價為四七○七元，高雄市平均房價為三六五五元，與其他直轄市的觀光旅館房價相比，高雄的住宿花費相對親民。

    今年第一季高雄觀光旅館住房率增幅五％，居六都之冠，觀光局長高閔琳認為，今年春節的高雄冬日遊樂園再度席捲全台，邀請吉伊卡哇三隻小可愛，三週時間吸引超過六百萬觀光人潮、超過百億產值，也帶動住房率上升。

    國際訂房平台 譽為亞洲CP值最高

    觀光局表示，高雄市去年觀光人次六九二三萬人，根據交通部觀光署觀光遊憩據點統計數據，居全國第一、也是連兩年第一，更獲得國際旅遊訂房平台「Agoda」亞洲CP值最高、「Klook」全球新興旅遊目的地，都有助提升住房率。觀光局強調，還有多場海內外明星演唱會，也成功讓高雄旅宿開紅盤，今年年假期間更直接打破國旅寒冬、住宿率達八成以上、春節期間甚至是市區滿房。市府將持續努力延長旅客停留時間，帶動觀光熱區的遊客也前往山區、海邊、原鄉旅遊。

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