社福團體︰逆境少年家外自立服務 應延至24歲

困境少年往往需家外安置，但年滿18歲成年，就面臨安置結案。圖為中華育幼機構兒童關懷協會在花蓮新設的工作站，有自立宿舍可服務困境少年。（洪錦芳提供）

2025/06/07 05:30

呼籲仿效國外

〔記者吳柏軒、邱芷柔／台北報導〕逆境少年若家庭功能不彰，往往需家外安置，一旦滿十八歲則結束安置，後續僅多一、兩年自立服務協助，但這些人剛成年卻孤苦無援，若沒工作沒錢繳不起房租、吃飯也成問題，有人曾想走上絕路，社福團體呼籲仿效國外，將家外自立服務延長至廿四歲，助其自立自強。

現制18歲結束安置 補助到20歲

中華育幼機構兒童關懷協會秘書長洪錦芳指出，司法、偏差或失學少年，乃至遭家暴或性侵等困境孩子，若原生家庭功能不彰，需走向安置，先找親戚收容或寄養家庭，一旦不適應，只能去育幼院等機構，然而這些孩子一滿十八歲，依法規就要結束安置。

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洪錦芳說，這些孩子才剛成年，有人曾中輟致國、高中沒讀完，或是仍在念大學，安置結束，雖設有後續追蹤輔導的自立服務，這一、兩年可住在育幼院額外蓋的自立宿舍，或政府補助的社區租屋，但滿廿歲將強制結案，各項補助中斷。

她舉例說明，有一名協會輔導的廿多歲女孩已結案，卻在四月份突然打給社工，要跟社工道謝並說再見，因她要離開世界，讓社工嚇壞求援，原來女孩工作的老闆收店導致她突然失業，沒錢繳房租而被房東趕，一時想不開。

洪認為，自立服務可在孩子踏入社會之前，提供住宿、零用金與學業或求職輔導。洪錦芳舉例，日本自立服務到廿二歲，新加坡可到廿一歲，韓國去年八月公告延長至廿四歲。她建議台灣也可延長到廿四歲，助更多孩子自立自強。

社家署︰持續評估

衛福部社會及家庭署代理署長周道君指出，目前「兒童及少年福利與權益保障法」規定，安置原則至十八歲成年為止，但若滿十八歲仍在學，例如就讀大學，可繼續安置至畢業。若未繼續升學，也無法返家，現行會在其成年前即開始自立輔導，離開安置後，政府仍提供為期一年的追蹤輔導服務。

周道君提到，先前在研修「兒少法」過程中，有相關團體建議延長安置年齡至廿四歲，不過須考慮多面向，現行已有透過自立宿舍等機制協助青少年逐步過渡，會持續綜合各界意見進行評估。

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