高校工會︰蘭陽技術學院董事會 圖謀17億校產

高教工會指控，已停辦3年的蘭陽技術學院，董事長劉石純、董事陳正勳等人申請改辦社福基金會，是為圖謀17億校產。（資料照）

2025/06/07 05:30

退場近3年 董事長劉石純、董事陳正勳等人 申請改辦社福基金會

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕蘭陽技術學院退場近三年，但遭高教工會指控，該校董事長劉石純、董事陳正勳等人，向教育部提出申請改辦為「社會福利基金會」，圖謀十七億校產。工會批評，劉陳二人已遭法院宣判與因案停職的宜蘭縣長林姿妙共犯貪污圖利罪，屬不適任改辦公益事業；教育部回應，改辦一案依私學法規定，近日將召開私校諮詢會，後續依私校諮詢會建議續辦。

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控劉、陳涉貪污等罪 不適任改辦公益事業

位於宜蘭頭城的蘭陽技術學院，二○二一年董事會宣布全面停招，當時董事會承諾「不會強制學生轉學，會尊重學生決定」，但隔年就自行宣布停辦退場，導致一百多名蘭陽學生未能「原校畢業」，被迫轉學或輟學。

高教工會組織部主任林柏儀指出，該校惡性退場並非是財務問題，而是為規避退場校產歸公機制。校產是創辦人林才添等人捐贈創設、師生共同努力、政府補助所累積而成，然董事會卻視其形同自家私產，提出改辦「社會福利基金會」的荒謬提案。

林柏儀直指，劉陳二人曾涉及多起行賄、貪污、圖利犯罪，為公益事業之不適任人士，且林姿妙親戚也擔任該校董事，甚至林姿妙本人亦獲聘擔任「首席校務顧問」，與既有縣府觸犯貪污治罪條例的政治勢力緊密相連，籲教育部應考慮公益立場，規劃校產供各公立學校或政府機關申請妥適使用。

教育部︰近日召開私校諮詢會

教育部技職司科長楊子慧說明，該校法人去年底提出改辦計畫，擬變更為「財團法人宜蘭縣私立蘭陽社會福利基金會」，辦理社會福利相關業務，教育部辦理審查作業中，依私校法規定，訂於六月上旬召開私立學校諮詢會徵詢意見，後續將視私校諮詢會建議辦理後續事宜。

楊子慧表示，蘭陽技術學院因少子女化浪潮招生情況不佳，難以持續辦學，教育部核定自一一一學年起停辦，並提供教職員工優惠離職方案及慰助金，學生部分已協助安置完畢，每學期並提供住宿及助學金補助，維護教職員生權益。依規定，該校所屬法人應於今年七月卅一日前完成恢復辦理、新設、合併或改辦事宜，屆期未完成，得自行申請或由教育部命令解散。

蘭陽技術學院董事長劉石純（資料照）

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