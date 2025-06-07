平均學力進步 國中會考待加強首次低於6％

國中會考各科精熟級與待加強人數百分比對照表

2025/06/07 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考昨日公布成績，十七．二萬名考生中，一萬六五四七名考生拿到五Ａ精熟級、佔比九．五九％，其中五四一人拿到五Ａ寫作六級分，待加強五Ｃ考生有九九九九人、佔比五．八％。教育部國教署長彭富源表示，會考開辦十二年以來，今年五Ｃ比率首次低於六％，顯示國中生平均學力有明顯進步。

17.2萬考生 5A精熟級佔9.59％

國文、英語、數學、社會、自然五科，計分採「標準參照」方式，學生能力表現分為「精熟」、「基礎」及「待加強」共三個等級、七標示。

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台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭表示，十二年來各科精熟等級人數百分比呈現穩定上升趨勢，今年五科精熟（Ａ++、Ａ+、Ａ）人數百分比，國文廿五．八一％、英語廿四．一五％、數學廿五．四九％、社會廿．九一％、自然十八．三％，與首年相比，國文、英語及數學增加逾七％，社會及自然約增加四％。

會考開辦12年 待加強穩定下降

此外，曾芬蘭表示，各科「待加強」呈現穩定下降趨勢，國文十二．一八％、英語廿八．○八％、數學廿六．四九％、社會十二．三四％、自然十九．七四％，與首年相比，數學與社會降低約七％，國文、英語與自然降低約五％，顯示學生各科能力有穩定提升。

至於寫作測驗滿級分有九七三人、佔比○．五七％，與往年比率相近，但零級分七五三人、佔比○．四四％則為近三年最低。曾芬蘭表示，寫作測驗達基礎四級分以上比率為八十％，較去年七十五％有提升。

會考成績做為免試入學比序項目之一，比重不超過三分之一，六月廿日志願選填，七月八日免試入學放榜。

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