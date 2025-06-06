彰市彰興國中 2年後學區國小優先就讀

彰興國中是彰化縣超人氣學校，年年都進行總量管制。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/06/06 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超人氣的彰化市彰興國中因為實施總量管制，去年有一六八人「擠不進去」，今年備取人數二五四人再創新高，但有家長眼尖發現學校已公告兩年後將新增「學區國小」優先比序條款，只有指定五所國小畢業生才能就讀，令家長大為崩潰。縣府教育處長蔡金田表示，九年國教精神就是以照顧學區學童為優先。

家長傻眼 教育處︰就近入學

縣議員莊陞漢表示，家長看到公告都炸鍋了，因二年後要念彰興國中新生，除了戶籍必須在彰興國中的學區，還必須是彰興國中學區內的國小應屆畢業生，也就是必須是彰化市南郭、南興、平和，以及花壇的白沙、僑愛等五所國小畢業生才有機會。

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莊陞漢強調，不少家長認為，彰興國中的「學區國小」優先比序條款後年上路，也就是現在就讀國小四年級的子女，就要準備轉學到彰興學區內的國小就讀，才能符合優先比序的條件，令家長大為跳腳。

蔡金田強調，九年國教精神就是就近入學，竹塘國中從去年就配合總量管制實施「學區國小」條款，彰興預計兩年後上路。

彰興國中除了體育班以外，新生招收普通班十七班四九三人，因為教室空間有限，也無法再增班。

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