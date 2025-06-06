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    首頁　>　生活

    攤販占道惹怨 彰市中民街今大整頓

    彰化市中民街沿線攤販占據人行道與車道，行人與車爭道交通混亂。（資料照）

    彰化市中民街沿線攤販占據人行道與車道，行人與車爭道交通混亂。（資料照）

    2025/06/06 05:30

    三民市場旁「最亂一條街」 警方展開清除、拖吊障礙物與廢棄物

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市三民市場旁的中民街，大量攤販占據人行道、路肩，機車臨停空間難尋，交通亂象引發民怨，甚至有人怒轟中民街是「彰化市最亂的一條街」，彰化警分局決定今天（六日）針對中民街及三民市場周邊道路實施大規模清除行動，並對違規占用道路空間的障礙物及廢棄物進行清除與拖吊，全面整頓環境秩序。

    商家擺設多 機車被迫停快車道

    有民眾在網路PO照片指出，中民街上的一間花店擺設過多，導致機車被迫停在快車道上，相當危險。留言區討論熱烈，不少人附和，「旁邊的水果攤也是亂源，占到機車道」、「早上八點根本難以通行」，更有人批評警方怠忽職守，「大家都知道，只有警察不知道」，還有人直言，其實彰化市不只中民街如此，有好幾條市場周邊街道、巷弄也一樣亂，「彰化市根本是行車地獄」。相關亂象引發民怨，怒批中民街是「彰化市最亂的一條街」，要求市公所與警方嚴加取締。

    市場周邊 網友批根本行車地獄

    彰化警分局強調，他們將於今天上午八點至中午十二點，針對中民街及三民市場周邊道路實施大規模清除行動；除了此次集中清除外，未來將持續進行不定時取締與沒入勤務，針對該區道路違規擺設攤棚、廢棄物及占用行為將進行列管，並加強複查與持續執法。

    警方︰列管複查 將不定時取締

    如有擋人擋車、妨礙交通或造成危險者，將依《刑法第一八五條》追究刑事責任。其他違規占用道路行為，則依《道路交通管理處罰條例》處一二○○元至二四○○元罰鍰，並依法沒入違規攤架、棚架及其他障礙物。

    彰化警分局呼籲，這次清道行動是保障用路人通行權益，警方將依法執行、絕不寬貸違規行為。民眾與攤商切勿違規占用道路空間、擺設障礙物，儘早自行清除違規設施，主動配合警方整頓措施，以免受罰或物品遭沒入。

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