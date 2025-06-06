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    反埔里設掩埋場 議員︰恐污染水源

    民進黨議員蘇昱誠（左一）等人，昨在議會表達堅決反對埔里蓋掩埋場。（記者張協昇攝）

    民進黨議員蘇昱誠（左一）等人，昨在議會表達堅決反對埔里蓋掩埋場。（記者張協昇攝）

    2025/06/06 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣埔里鎮孕育好山好水，更是國內茭白筍最大產地，民間業者於埔里麒麟里申設事業廢棄物掩埋場，蘇昱誠、蔡銘軒等議員，五日在議會質詢指出，水是埔里命脈，在當地設掩埋場，不但有污染水源、水質之虞，更可能衝擊茭白筍產業及生態環境，堅決反對設掩埋場。

    擔任埔里反掩埋場自救會會長的蘇昱誠表示，業者在埔里麒麟里申設的掩埋場，面積逾二十四公頃，可掩埋二四五萬立方公尺的垃圾量，地方憂心一旦發生土石流、地震及暴雨，導致污水滲漏，恐污染埔里的地下水源，並衝擊需要有好水質灌溉的茭白筍產業。

    蔡銘軒強調，當初政府花了許多時間及經費，移除鄰近鳥嘴潭人工湖的草屯垃圾山，就是怕污染人工湖，在上游設掩埋場，難道就不怕影響供應彰化、草屯民生用水的人工湖水質安全？

    縣府環保局李易書表示，該掩埋場興辦事業計畫，業者主要申請掩埋較不易腐化的營建廢棄物，須鋪設防水布及監測系統，防止污水滲漏，後續還有土地變更、環評等數年漫長程序要走，並將召開環評說明會，讓大家參與討論、表達意見，縣府也將嚴格把關。

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