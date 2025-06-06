南三段東段營地 林保署動員清垃圾

在南三段松林營地內大量的各類塑膠垃圾經過志工整理紛紛「出土」，以人力背負下山希望減少生態衝擊。（林保署花蓮分署提供）

2025/06/06 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕林業及自然保育署花蓮分署發動志工、卓溪鄉登山協會，從百岳南三段花蓮出口瑞穗林道出發，沿途清理南三段東段從登山口至太平溪西源營地共五處營地的垃圾，共清出四十公斤並背負下山，林保署呼籲登山民眾勿將垃圾留在山中，落實無痕山林。

花蓮分署指出，南三段路線經玉里野生動物重要棲息環境，這次清出的四十公斤垃圾當中，除早期造林工人留下的酒瓶、鋁盆，及廢棄的高山瓦斯罐、寶特瓶，最多的是各種塑膠食物包裝。

請繼續往下閱讀...

林保署建議登山者，行前裝備應盡量「減少塑膠包裝」，例如餅乾零食集中以夾鏈袋裝妥，減少不必要的包裝、移除乾燥劑及塑膠托盤，離開營地時務必將所有垃圾一併帶下山，避免野生動物誤食。

百岳路線「南三段」原本登山口在瑞穗林道十九K，去年因颱風豪雨造成崩塌，目前十五K開始步行，淨山隊伍從林道十五K起登，至瑞穗林道卅四K進入二葉松林地，穿越沙武巒草原後下切太平溪，循內嶺爾山東稜上登，巡查至海拔兩千五百公尺的太平溪西源營地，沿線進行林道廿八K工寮、卅四K營地、松林營地、匯流口營地及乾溪谷營地等五處紮營熱點的垃圾清理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法