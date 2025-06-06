為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南三段東段營地 林保署動員清垃圾

    在南三段松林營地內大量的各類塑膠垃圾經過志工整理紛紛「出土」，以人力背負下山希望減少生態衝擊。（林保署花蓮分署提供）

    在南三段松林營地內大量的各類塑膠垃圾經過志工整理紛紛「出土」，以人力背負下山希望減少生態衝擊。（林保署花蓮分署提供）

    2025/06/06 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕林業及自然保育署花蓮分署發動志工、卓溪鄉登山協會，從百岳南三段花蓮出口瑞穗林道出發，沿途清理南三段東段從登山口至太平溪西源營地共五處營地的垃圾，共清出四十公斤並背負下山，林保署呼籲登山民眾勿將垃圾留在山中，落實無痕山林。

    花蓮分署指出，南三段路線經玉里野生動物重要棲息環境，這次清出的四十公斤垃圾當中，除早期造林工人留下的酒瓶、鋁盆，及廢棄的高山瓦斯罐、寶特瓶，最多的是各種塑膠食物包裝。

    林保署建議登山者，行前裝備應盡量「減少塑膠包裝」，例如餅乾零食集中以夾鏈袋裝妥，減少不必要的包裝、移除乾燥劑及塑膠托盤，離開營地時務必將所有垃圾一併帶下山，避免野生動物誤食。

    百岳路線「南三段」原本登山口在瑞穗林道十九K，去年因颱風豪雨造成崩塌，目前十五K開始步行，淨山隊伍從林道十五K起登，至瑞穗林道卅四K進入二葉松林地，穿越沙武巒草原後下切太平溪，循內嶺爾山東稜上登，巡查至海拔兩千五百公尺的太平溪西源營地，沿線進行林道廿八K工寮、卅四K營地、松林營地、匯流口營地及乾溪谷營地等五處紮營熱點的垃圾清理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播