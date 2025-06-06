員山望龍埤放養家禽 公所將移置

宜蘭員山望龍埤鴨禽多，步道殘留糞便，遊客行走需要閃避，有人反映影響觀感及衛生。（記者王峻祺攝）

2025/06/06 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉望龍埤是知名景點，湖畔還有滿滿落羽松，不同季節有不同景致，吸引遊客駐足。不過，員山鄉公所接獲陳情，當地鴨禽多導致滿地糞便，影響環境衛生，近日公告將移置他處，卻引來部分遊客抨擊，認為應維持原有生態樣貌。鄉公所澄清，主要是針對放養家禽搬遷安置，原有生態不受影響。

望龍埤近年吸引遊客造訪，體驗當地自然生態；不過，有民眾陳情，風景區內長期有多隻疑似無人飼養的鴨隻及禽鳥，造成環境嚴重髒亂，影響衛生及遊憩觀感。員山鄉公所張貼公告，請家禽飼主把放養鴨隻及禽鳥移置他處，逾期將依法處理，商請宜蘭縣動植物防疫所協助移置適當處所。

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此舉有正反不同意見，陳姓民眾說，野生禽鳥愈來愈多，導致步道都是禽鳥糞便，環境衛生堪憂，且因有人餵食也不怕人，甚至會緊跟遊客，擔心年齡較小朋友會遭追趕啄傷。

廖姓遊客則表示，主管機關應遏止民眾餵食，並加強衛生清潔，不應該剝奪野生動植物生存權，湖光山色，鴨群優游湖面更顯愜意，建議保留。

員山鄉公所澄清，主要是針對被放養的家禽進行妥善安置，湖區原有自然生態動物不受影響。

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