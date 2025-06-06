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    蘇澳港碼頭工程 敲除混凝土填海造地

    蘇澳港啟動碼頭優化，目前辦理的13號碼頭修復工程，預計10月底前竣工。（台灣港務公司提供）

    蘇澳港啟動碼頭優化，目前辦理的13號碼頭修復工程，預計10月底前竣工。（台灣港務公司提供）

    2025/06/06 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇澳港啟動碼頭優化，加強結構安全並延長使用壽命，目前辦理十三號碼頭修復工程，敲除的混凝土石塊經破碎篩選後，用於鋪面回填，剩餘部分運往港區內第四港渠填方區作為填海造地使用，朝向落實循環經濟及環境永續目標邁進。

    落實循環經濟 也填築港區新生地

    台灣港務公司基隆港務分公司所屬的蘇澳港，共有十三座碼頭，近幾年陸續辦理修復工程，其中的六、七、九、十、十一、十二號碼頭已先後完工。現在施工中的十三號碼頭，施作碼頭面版汰舊換新、基樁及錨碇系統補強，預計十月底前竣工。

    台灣港務公司表示，蘇澳港碼頭修復工程兼顧資源減量再利用，碼頭面版敲除的混凝土塊與開挖石料，經破碎及篩選優先用於鋪面回填，剩餘部分運到南方澳豆腐岬旁的第四港渠填方區，透過工程資源循環再利用，加速港區新生地填築。

    蘇澳港十三座碼頭中，六、七號碼頭因水深較深，常有大型貨輪停靠卸貨，使用率高，被視為「黃金碼頭」；十三號碼頭主要提供運載原物料的散雜貨輪停泊，載客郵輪則停靠十一號碼頭，碼頭邊的蘇澳港旅運中心已在去年六月啟用，成為港區國門新地標。

    蘇澳港原為小型港口，一九七四年列入「十大建設」辦理建港工程，完工啟用後被定位為國際港。

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