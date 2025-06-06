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    宜蘭鼓勵危老重建 啟動「快速通關」

    中央力推危老重建計畫，宜蘭縣政府自二○一八年七月起受理申請，截至今年四月底，已有六十三件獲核准，是六都以外，核准件數第二高縣市。（記者王峻祺攝）

    中央力推危老重建計畫，宜蘭縣政府自二○一八年七月起受理申請，截至今年四月底，已有六十三件獲核准，是六都以外，核准件數第二高縣市。（記者王峻祺攝）

    2025/06/06 05:30

    兩週完成書審 補正完成即核准 所有危老申請重建均適用

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕中央力推危老重建計畫，宜蘭縣政府自二○一八年七月起受理申請，截至今年四月底，已有六十三件獲核准，是六都以外，核准件數第二高縣市，為加速推動重建進度，即日起推「快速通關」，將縮短一半審查時程，僅要兩週就能完成書審通知申請人。

    審查時程縮短一半 加快進度

    「都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）」二○一七年五月公布，隔年宜蘭縣府受理申請，在都市計畫內的卅年以上老屋，經建築師或技師公會評估，認定結構安全性能未達標準，且改善不具效益或無電梯者，都可申請重建。

    宜蘭縣府建設處估全縣四十年老屋占卅％，為鼓勵民眾踴躍申請評估，改善居家安全，即日起推出「快速通關」政策，所有危老案件申請重建，均適用「兩週書審通知補正，補正完成即核准」機制，加速整體危老重建進度。

    享地價及房屋稅和容積率優惠

    代理縣長林茂盛說，老舊房屋是政府必須重視與面對的問題，為了居住安全，請建設處精簡流程，民眾申請掛件後，發照或回覆需要修正流程，都會在兩週內完成，透過提升行政效率，讓民眾有感。

    縣府建設處表示，危老重建除有耐震初步評估，補助每棟一萬二千元至一萬五千元，耐震詳細評估每棟最高補助四十萬元，重建計畫書則每案補助五萬五千元。危老重建也可享多項稅賦減免，包括重建期間地價稅減免、完工後地價及房屋稅二年減半，若二年內未移轉所有權，房屋稅減半年限，可再延長至十年；容積率最多可至基準容積一．四倍。

    7年核准63件 宜市28件最多

    全縣截至今年四月底已核准六十三件，完工並取得使用執照者十九件、興建中十四件、尚未開工卅件；其中件數以宜蘭市廿八件最多，其次為羅東鎮廿件。縣府昨選在宜蘭市一處危老重建案場，公布「快速通關」政策，該地原為一層樓木造老宅，由屋主申請自建，預計今年暑期完工，重建後為一棟地上五層樓鋼筋混凝土建築，共計十二戶。

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