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    桃園增劃2處休閒農業區 月底送核定

    桃園大溪區百吉休區通過劃定，正依農業部審查意見修正內容。（桃市府農業局提供）

    桃園大溪區百吉休區通過劃定，正依農業部審查意見修正內容。（桃市府農業局提供）

    2025/06/06 05:30

    龍潭三坑水鄉、大溪百吉休區 依農業部審查意見修正內容

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕發展休閒農業區特色農業是桃園市重要農業政策，自二○一六年十二月劃定公告全市第一個休區「觀音區蓮花園休區」，至二○二一年一月第十個「新屋區海洋客家休區」，已有四年多未增劃休區，今年預定再有龍潭區三坑水鄉、大溪區百吉休區通過劃定，市府農業局提案，經農業部書面、實地審查後，正依農業部審查意見修正報告書內容，六月底前完成並提送農業部核定後公告。

    農業局長陳冠義表示，依據農業部來函，龍潭區三坑水鄉、大溪區百吉兩個休區劃定案，經實地審查評分達八十分以上，該局正依審查意見修改，六月底前將報告書送進農業部，另有六處休區規劃中。

    不過，休區數量增加，每年預算不變，地方憂心影響休區發展前景，對此，陳冠義說，相較二○二○年僅蓮花園休區自籌率達八十％，部分休區倚賴政府補助款，而蓮花園、溪海、楊梅、坑子溪、月眉、大北坑、台七等休區均有盈餘，已展現自主營運能力的進步與成效。

    7休區有盈餘 展現自主營運能力

    農業局將持續輔導休區朝自主營運發展、舉辦特色活動、輔導業者開發衍生性商品等，目前溪海彩色海芋季、蓮花園蓮花季、台七桃花源繡球花、康莊有機蔬菜、大北坑魯冰花、大古山坑子溪農遊茶體驗活動、楊梅仙草花、三坑水鄉茭白筍節、百吉金針花季，都是休區重要特色活動。

    申請中壢休區 重新輔導找定位

    議員彭俊豪表示，中壢休區具有都會農業指標意義，他關注籌備工作已久，農業局至今「規劃中」；陳冠義說，中壢休區去年申請過，但因準備資料、產業區位及定位不清楚而被退件，目前中壢草莓產業興起，農業局將重新輔導尋找定位。

    桃園已有四年多未增劃休區，今年預定有龍潭區三坑水鄉（見圖）、大溪區百吉休區通過劃定。（桃市府農業局提供）

    桃園已有四年多未增劃休區，今年預定有龍潭區三坑水鄉（見圖）、大溪區百吉休區通過劃定。（桃市府農業局提供）

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