板橋浮洲都計 最快兩年內啟動區段徵收

2025/06/06 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府推動板橋浮洲都市計畫通盤檢討案，五月廿七日經內政部都市計畫委員會小組審議通過，將提送地政司審查公共必要性計畫書，市議員黃淑君質詢關切，二年內可否啟動徵收程序？城鄉發展局長黃國峰回應，順利的話，有望二年內啟動區段徵收。

黃國峰指出，浮洲都市計畫必須經過地政司土地徵收小組審查通過再進到大會，後續提送國土管理署都市計畫大會審議；若與原先公開展覽內容不同，經內政部大會通過後，最快明年再次辦理公展，沒問題就審定呈報內政部，由市府地政局處理區段徵收前置作業，最順利情況下二年內有望啟動徵收程序。

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浮洲合宜住宅社區外牆待修繕

另外，黃淑君提到，浮洲合宜住宅十年禁售令期限將在今年解除，市府應要求得標廠商儘速修繕公園、道路等附屬設施。此外，浮洲合宜住宅社區外牆待修繕，市府補助額度設定一千五百萬元上限，但每個社區規模不一，統一規範恐難符合大型社區需求，盼研議放寬補助條件。

副市長朱惕之表示，市府有意放寬補助條件，但仍要考量整體財源；建物所有權人、使用者有善盡維護管理之責，社區多數設立公寓大廈管理委員會，區分所有權人也有繳納管理費，可以用這筆經費修繕公共設施，大小社區需要負擔的公設數量不同，法令也有相應機制，若市府財源許可，願研商增加額外補助。

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