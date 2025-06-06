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    全國最夯 新北大都會公園首季1541萬人次造訪

    新北大都會公園面積廣達424公頃，適合舉辦各種大小活動，成為國內最受歡迎的旅遊景點。 （新北高灘處提供）

    新北大都會公園面積廣達424公頃，適合舉辦各種大小活動，成為國內最受歡迎的旅遊景點。 （新北高灘處提供）

    2025/06/06 05:30

    〔記者翁聿煌、陳奕劭／新北報導〕位於二重疏洪道的新北大都會公園，面積廣達四二四公頃，市府利用綠地空間陸續增設親子遊憩及多元運動設施，並規劃舉辦各種大型活動，根據交通部觀光署「主要觀光遊憩據點遊客人次」統計，新北大都會公園今年第一季（一月到三月）的總到訪人次高達一五四一萬六千人次，躍升為國內最受歡迎的旅遊景點。

    打造親水環境、多元休憩設施

    新北大都會公園緊鄰新莊、三重、五股、蘆洲生活圈，附近有許多大型重劃區並靠近桃園機場捷運線三重站，連結台北市及桃園市，分別僅需五至廿分的捷運車程即可到達，公園內有大型停車場，交通便利。

    市府水利局長宋德仁指出，二重疏洪道經過營造後，在兼顧原本的防洪功能之外，也打造親水環境及多元休憩設施，滿足都會區民眾對綠地空間的渴望，已陸續完成國內最大的戶外兒童遊戲場「熊猴森樂園」、海世界水樂園等親子休憩設施，滿足各年齡層的共融需求。

    交通便利 北部熱門活動場地

    市府高灘地工程管理處長黃裕斌表示，新北大都會公園在春天有「春紛節」，夏天有花海及海世界水樂園，秋天涼爽經常辦理路跑活動、冬天至跨年間有新北燈會及辰光橋情人光雕展等，因交通便利、綠地寬廣，是北部地區熱門的活動主辦場地。

    新北美術館、陶博館 推免費藝文特展

    另外，新北市美術館開館，館內正在舉辦「往來／照見」、「基進城市」、「新店男孩：Don’t Worry, Baby」、「再自然不過的事」開館特展，探索城市與文化的時空脈絡，即日起至六月卅日免費入館參觀。

    鶯歌陶瓷博物館的年度特展「相遇︰台灣陶瓷的美術風景」，即日起至六月底免費參觀，展示六十五位藝術家、共一○三件的彩繪陶瓷作品，涵蓋溥心畬、顏水龍、林玉山、馬白水、傅狷夫等知名畫家，和倪再沁、陳順築等知名當代藝術家，從一九五○年代至當代的鶯歌陶瓷繪畫藝術。

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