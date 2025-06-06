新北市定古蹟太武山莊年久失修 圍籬影響交通、公安

新北市議員張嘉玲質疑，太武山莊的建物老舊傾圮，有公共安全疑慮。（記者翁聿煌攝）

2025/06/06 05:30

議員批妨礙都市景觀發展 產權為金門縣府所有 將推動公辦都更

〔記者翁聿煌、吳正庭／綜合報導〕位於中和區自治街的「太武山莊」歸金門縣府所有，在二○一六年指定為市定古蹟，由於屋內年久失修、維護不佳，且周遭環境雜亂，市議員張嘉玲接獲民眾投訴，昨天邀集市府相關單位會勘，發現山莊的圍籬並未申請雜項執照，等於是違建，她要求市府加強與金門縣府的聯繫協調，以免影響環境衛生及交通安全。

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全密閉式圍籬屬違建 也影響環境衛生

對此，金門縣政府財政處表示，「太武山莊」已完成古蹟修復設計，將推動公辦都市更新，委請新北市府辦理都更草案審議；有關圍籬部分，當初是擔心被亂丟垃圾及違規佔用才搭設圍籬，聘用保全人員一天三班巡邏、兩週打掃一次，縣府將儘快依新北市府的圍籬設置規定辦理補照，期盼與新北市府合作並爭取中央補助款改善、活化利用。

當地的中和區民有里里長謝清炎指出，金門縣府設置圍籬阻隔後，外界無法了解山莊內部的環境衛生等問題，颱風後的樹木傾倒曾造成鐵皮圍籬倒塌，危及行人行車安全，附近路口也因圍籬阻隔視線，屢屢發生車禍意外，已衍生環境及交通問題。

議員促新北市府聯繫協調 保障民眾安全

張嘉玲表示，「太武山莊」產權是金門縣府所有，從二○一六年指定為市定古蹟後就搭設鐵皮圍籬，在自治街與民有街口的四個角落，全密閉式的圍籬影響當地環境衛生，園區內的樹木及老舊建築也倒塌毀損，妨礙都市景觀發展，盼市府協調金門縣府儘速改善。

她說，「大武山莊」既然位於新北境內，市府也有責任改善公共及交通安全，應改採通透性佳的圍籬，以利交通視線；她也督促新北市交通局在當地設置閃燈號誌、交通標誌及標線重新劃設，保障行車與行人安全。

文化局︰ 如管理不當毀損 將依法開罰

新北市文化局表示，「太武山莊」因古蹟修復的程序複雜，二○一九年六月完成古蹟修復或再利用計畫後，去年三月完成規劃設計，後續的修繕工程，市府已在今年一月函請金門縣政府儘速編列預算，古蹟如有管理不當導致滅失或毀損，新北市可依文化資產保存法開罰並要求所有權人限期改善，會與金門縣府密切溝通，儘速完成古蹟修復及活化事宜。

新北市議員張嘉玲質疑，太武山莊的建物老舊傾圮，有公共安全疑慮。（記者翁聿煌攝）

太武山莊（右側）被金門縣政府以圍籬圍住，影響當地環境衛生及交通安全。 （記者翁聿煌攝）

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