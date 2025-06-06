籌辦明年台灣燈會 嘉縣整修太子大道

2025/06/06 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣正籌辦「二○二六台灣燈會」，燈會範圍規劃涵蓋縣府前廣場、台糖用地、太子大道及故宮南院，串聯各區域的公共景觀道路「太子大道」，縣府投入三二○○萬元經費進行景觀再造工程，目前已啟動整修，預計十月完工，屆時讓賞燈遊客享受更好的道路品質。

縣府表示，明年台灣燈會將於三月三日至十五日登場，以「點亮嘉義，光『躍』台灣」為主題，展現科技、無人機、智慧農業、在地特色和文化藝術行銷，讓台灣和世界看見新嘉義。

請繼續往下閱讀...

位於縣府前方的太子大道，於二○○九年耗資三億元經費開闢，長度約一公里。縣府正規劃明年燈會各燈區展示內容，太子大道從縣府前廣場連接到故宮南院前，大道中央的多功能綠帶廣場將會有各式特色裝置。

縣府建設處長郭良江表示，嘉縣曾於二○一八年辦過台灣燈會，當時曾進行縣府周邊公園廣場綠地景觀、無障礙設施改善工程，及整修中軸步道及補植區內草皮灌木，目前太子大道部分植栽生長不佳，為迎接明年燈會，將整修大道中央綠帶人行鋪面空間及改善植栽。

此外，整修工程也將進行各島區鋪面重整、植栽、澆灌工程，及供應燈會水電設備工程等，預計十月完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法