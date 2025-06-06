氣候變遷調適示範場域 「水淹成龍」雲林首映

環境部結合布袋戲、西遊記劇情，拍攝「西遊台灣 水淹成龍」影片。（記者黃淑莉攝）

2025/06/06 05:30

布袋戲結合西遊記劇情 環境部拍氣候教育片 雲嘉南國小優先播放

〔記者黃淑莉／雲林報導〕口湖鄉成龍濕地曾經是海面下聚落，這幾年在農業部、觀樹教育基金會與村民協力下，成為國內氣候變遷調適與提升韌性的示範場域，環境部特別拍攝「西遊台灣、水淹成龍」影片，並於昨天世界環境日在雲林首映。環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，未來會優先在雲林、嘉義及台南等三縣市國小播放。

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成龍濕地位在口湖鄉成龍村，原本是當地居民耕種的農田，因地勢低窪加上長期抽取地下水導致地層下陷，經歷多次颱風引發海水倒灌，終年泡在海水無法耕種，在各方努力下成為國家重要濕地。

地層下陷區 興建高腳屋建築

蔡玲儀指出，去年環境部與國科會共同發布「國家氣候變遷科學報告」，提到全球暖化二度C情境下，台灣周遭海平面上升約卅四．五公分，屆時沿海縣市淹沒面積增加，對抗氣候變遷是大家重視議題，但多數民眾對氣候變遷調適陌生，應該怎麼做也不太理解。

蔡玲儀說，面對地層下陷易淹水區，觀樹在成龍村興建高腳屋（躼腳厝）這棟三層樓建築，一樓以梁柱架高作為村民整理漁具或停車空間，居住空間從二樓開始，外牆用在地蚵殼兼具防曬隔熱，這就是氣候遷變調適最佳做法。

為讓國人更認識氣候變遷調適，環境部在觀樹教育基金會、義美環境保護基金會協助下，把成龍對氣候變遷調適的具體做法，以布袋戲結合西遊記劇情，拍攝成「西遊台灣、水淹成龍」氣候教育影片。

蔡玲儀表示，成龍村成功案例會放進未來國家的氣候變遷調適計畫，讓更多社區思考如何因地制宜做調適，影片會在國內各地中小學播放，初期會以同樣面臨暴雨、海平面上升、淹水等問題的雲嘉南三縣市國小優先，讓孩子從小認識氣候變遷及氣候變遷調適做法，民眾也可上環境部Youtube頻道觀看。

觀樹教育基金會在成龍村捐建高腳屋，成為氣候變遷調適最佳示範場域。（觀樹教育基金會提供）

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