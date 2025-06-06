大巨蛋檔期審議 議員質疑遠雄球員兼裁判

台北大巨蛋是國內最大的室內演唱會場地。（資料照）

2025/06/06 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北大巨蛋是國內最大的室內演唱會場地，台北市議員許淑華表示，遠雄巨蛋公司擁有檔期審查權力，且無須說明理由，又創立遠雄創藝公司自行辦理展演活動，質疑遠雄「球員兼裁判」，有壟斷市場之嫌，要求市府將反壟斷條文加入與遠雄的營運契約內容。台北市長蔣萬安表示，包含履約執行狀況、陳情案件處理等，都會納入於九月的營運績效評估委員會考核討論。

許淑華要求營運契約 加入反壟斷條文

韓團Super Junior今年初傳出原有意在台北大巨蛋開唱，但主辦單位申請場地近半年，卻始終無法訂到檔期，業界質疑是遠雄旗下的「遠雄創藝」欲合作遭拒絕，於是刻意拖延，更傳出「韓星要進大巨蛋，得經遠雄創藝同意」的風聲，質疑有黑箱作業的情形。

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許淑華指出，「台北大巨蛋體育館場地租用管理辦法」中寫明，「申請案件取得檔期與否本公司（遠雄巨蛋公司）無須敘明理由，申請人不得異議」，而遠雄又自行成立「遠雄創藝」，此舉等於遠雄自己接的活動可以優先拿到檔期，質疑難道所有演唱會都要看遠雄臉色，或和遠雄創藝合作？

許淑華表示，遠雄壟斷市場，破壞自由經濟競合關係，不應該所有大巨蛋演唱會都要透過遠雄創藝，她要求市府將反壟斷條文加入與遠雄營運契約內容，若還有壟斷就應該納入營運績效評估委員會評估。

北市府：納入九月營運績效考核

蔣萬安表示，大巨蛋是BOT案，土地由市府提供，民間企業出資興建，並負責後續營運管理，與市府間依照投資計畫書、興建營運管理契約的規定進行。市府也依照合約確保舉辦一定比例的棒球賽事。

體育局長游竹萍表示，大巨蛋檔期由遠雄審議，屬於BOT的商業運作機制，審議會議無市府人員。

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