輝達總部 蔣萬安證實落腳北士科T17、T18

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會昨天審議北士科T17、T18設計變更案。（記者何玉華攝）

2025/06/06 05:30

〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕輝達台灣總部落腳台北市北投士林科技園區，台北市長蔣萬安昨在議會答詢，證實是新光人壽標得地上權的T17、T18，而新壽在兩基地新建辦公大樓的規劃設計變更案，昨經「台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會」（簡稱都審會）修正後通過，T17為一幢兩棟地上廿七層、地下兩層的建物，T18為一幢三棟最高十六層、地下兩層的建物，兩基地間有一條十五米的計畫道路。

都審會通過 共5棟建築最高27層樓

民進黨議員陳賢蔚昨在市政總質詢追問輝達總部的地點及入駐進度，蔣萬安表示，北市府有定期和輝達開會，輝達明確指出落腳T17、T18；市府依地上權合約沙盤推演幾種可能方案，若新壽提出申請變更，會依照合約進行。產業發展局長陳俊安補充，新壽未提出任何申請，目前仍依現有合約進行。

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都發局指出，新壽在兩塊基地新建辦公大樓的都市設計及土地使用開發已在二○二三年三月廿二日、四月七日核定，但因變更設計，包括量體配置、建築設計、地面層景觀配置、立體連通系統、車道出入口等，因此重新辦理都設審議。

申設單位說明設計，基地右側是磺溪、南側是外雙溪，交通主要以外環系統為主，中間留給人行空間，兩基地以城市森林大客廳的概念設計，在北側福國路退縮兩米，方便汽機車進入，兩基地間有立體連通道。昨委員會討論包括車道出入口設計、立體連通設施爭取免計建蔽率及容積率修正等。

兩基地間有15米計畫道路 設立體連通道

多名委員認為修改後的設計增加兩基地的一致性，但對立體連通設施連接同一業主的兩處基地，且公共服務項目有限，認為公益性有限，屬內部連繫性質居多，建議加強地面的連通，修減二樓的連通道後予以通過。

會議主席簡瑟芳提出裝卸貨場地較原核定的空間增加很多，一般都希望裝卸車位能下地，要求說明不能下地的理由；申設方說明是根據市場趨勢與潛在客戶的需求所設，因T17有廠房跟實驗室的需求，貨櫃車很高，要開到地下室很難，因此將卸貨車位設在磺溪側，降低對都市的衝擊。

都發局指出，變更案昨經都審會修正後通過，申設單位應於收受會議紀錄之日起三十日內，提送變更設計核定程序，若因故無法在期限辦理，得申請展期。

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