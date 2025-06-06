台中南陽國小畢典 家長抽籤入場引爭議

2025/06/06 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中豐原區南陽國小學校今年畢業生人數五○六人，校方六月十二日將舉行畢業典禮，今年採抽籤方式，每班抽出十位家長進場觀禮，未中籤的家長只能在視聽教室觀看轉播，有家長投訴指出，應該比照往年排隊入場方式，但學校表示禮堂空間有限，為了安全只好採取抽籤。

校方︰禮堂空間有限 安全考量

豐原區南陽國小學生數近三千人，是台中市學生數最多國小，校方往年畢業典禮都是採家長排隊入場方式參與，因去年下雨，有的阿公阿嬤一早冒雨排隊，禮堂擠入大批人潮，為公共安全考量，今年決定以抽籤方式。南陽國小校長尤長亮表示，沒抽中入場的家長可到階梯教室看直播，想和子女拍照或獻花，畢業典禮後有半小時可見到畢業生。

請繼續往下閱讀...

未中籤的家長表示，另一個孩子前年畢業，她也是一早就來排隊，雖然要排很久，但大家都可以進入禮堂觀禮，校方今年非常堅持以抽籤方式辦理。

豐原區另一所大校豐東國中是借陽明市政大樓禮堂舉行畢業典禮，校長李建智說，中籤家長有座位可坐，但未中籤的家長也開放入場。教育局表示，學校活動中心空間有限，舉辦任何活動包括畢業典禮應妥善掌控人數，以公共安全為要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法