盧支持「雞尾酒式」發電 立委︰用煤量最高

市長盧秀燕要恢復國民黨執政時的「雞尾酒式」發電，立委何欣純感到訝異。 （記者蘇金鳳攝）

2025/06/06 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕四日在市議會備詢時，表示要恢復國民黨執政時「雞尾酒式」發電，民進黨立委何欣純昨天表示感到訝異，因為前總統馬英九執政時，就是國民黨的「雞尾酒式」發電，是台灣燃煤發電佔比最高的時期，也是台灣用煤量創下最高紀錄的時候；她並強調，當年如果不是台中市府以都審為由卡關十五個月，現在一座燃氣機組早就上線，退場二座燃煤機組。

馬英九執政發電政策

環保局長陳宏益強調，台灣沒有自有能源，很多能源是靠向國外購買，能源要多元化，而且分散，這個國家的電力才能穩定，對國防才是長治久安。

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何欣純表示，行政院為了讓中火燃煤機組提早除役，已經規劃了六部的燃氣機組，就是要全力減煤、穩定的供電，這才是負責任的態度。

而中火二○二四年較二○一四年，已經減煤了六百萬噸以上，減煤達三成四；空污減了七成七，當年如果不是台中市府以都審為由卡關十五個月，現在一座燃氣機組早就上線，退場二座燃煤機組。

環局︰能源多元化才穩定

民進黨議員張家銨痛批，盧秀燕提出的「雞尾酒式」發電主張，更凸顯她一貫「什麼都想要、什麼也做不好」的包牌式策略，要乾淨、要有效率、也要便宜電價，又不願承認支持核電與否的立場。

議員︰中火機組展延審查遭延宕

另外，民進黨市議員林德宇昨天在議會表示，台電中火有五部機組操作許可證依法提出展延審查中，但環保局拒不審查，藉故延宕，市長盧秀燕及局長陳宏益還故意誣指抹黑為「無照發電」；陳宏益指出，市府審查中火五部機組展延操作許可證時，曾要求台電須提出減煤期程，行政院長卓榮泰去年視察中火時曾指示台電須將逐年減煤期程排出提供給台中市，但台電迄今未給，並非刻意刁難。

台中市議員林德宇（左）批台電中火有五部機組操作許可證依法提出展延審查，是環保局拒不審查。（記者蘇孟娟攝）

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