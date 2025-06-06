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    首頁　>　生活

    中捷綠線一年6故障 議員促總體檢

    2025/06/06 05:30

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線四日發生轉轍器電源訊號的斷路系統故障，導致中捷雙向列車受影響近二小時，中捷公司總經理朱來順五日向旅客致歉，台中市議員陳俞融昨質疑，中捷一年來已發生六次故障、狀況，讓人留下「中捷意外不意外」刻板印象，每次只會「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，促中捷綠線應徹底總體檢；台中市長盧秀燕指出，任何事故都不希望發生，中捷綠線均有定期檢查及演習，有一定處理標準化流程。

    批捷運安全檢視虛設 盧︰定期演習

    中捷綠線發生故障，搶修近二小時後才通車，議員包括陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤昨在議會緊急質詢，陳俞融指出，中捷綠線光去年到今年就有六次故障，形成「中捷意外不意外」的負面刻板印象，包括轉轍器、高壓電纜、駐車煞車，再到供電系統的電纜等核心設備，都發生過影響營運的故障，促徹底總體驗，確保市民乘車安全。

    陳淑華說，例行檢修就應要避免的狀況卻一再發生，顯示盧市府對中捷安全的檢視根本虛設失靈；謝家宜、張芬郁指出，前晚的故障有民眾反映被困在車廂超過一小時，但第一時間均未有說明，也未有接駁服務，中捷的應變機制顯然不足。

    中捷公司說明，經查異常原因為轉轍器電源訊號斷路器故障，導致訊號輸出異常，更換新品後即恢復正常，因是首次發生的故障樣態，將針對其它轉轍器電源訊號斷路器全面檢視。

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