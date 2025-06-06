盧秀燕喊中捷「七線齊發」 挨批「膨風治理」

台中市長盧秀燕稱捷運「七線齊發」，議員質疑多卡在最初的「可行性研究」階段，淪紙上談兵。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/06 05:30

議員︰僅藍線將動工 其餘多在「可行性研究」 盧︰目標卸任前全進一階

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕多次宣稱台中捷運七線齊發，台中市議員揭實僅藍線即將動工，其餘路線多數都還卡在最初的「可行性研究」階段，七線齊發實僅「一線起步」，其餘多紙上談兵，甚至藍線光機電標預算暴增二百多億，批盧秀燕大膨風，操弄空洞口號敷衍市民；盧秀燕則不以為然指出，現在的確就是七線規劃進行中，她的目標在卸任前其餘路線全進入第一階段可行性階段。

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藍線可行性研究 花近9年才獲政院核定

市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤昨聯合市政總質詢時，陳俞融指出，台北捷運也喊「六線齊發」，結果均已全面啟動開工，實質進入動工階段，是看得見、摸得到的「六線齊發」。

陳俞融說，但盧秀燕號稱的「七線齊發」，依照市府的進度表，除藍線少數標案發包及綠線延伸線綜合規劃提報中央外，其餘五條路線都還卡在最初的「可行性研究」階段，甚至連可行性研究的門都還沒完全跨過，根本都還只是紙上談兵。

議員批紙上談兵 盧︰七條齊發是形容詞

陳俞融說，台中市光捷運藍線的可行性研究，從前市長胡志強、林佳龍到盧秀燕三任市長，足足花了近九年才獲行政院核定，前期作業就如此耗時，盧秀燕連連誇口「七線齊發」，根本只是打高空，各線距離實質動工還遙遙無期，又是膨風口號治理。

陳淑華也質疑，藍線總預算一六一五億，但光機電標原需三五一億，結果暴增到六○八億，事前未跟議會知會，又號稱是在整體預算下調整，但未來土建標是否預算也要跟著增加也未交代，盼盧秀燕停止政治作秀，務實施政最重要。

盧秀燕強調，現在的確就是七線規劃進行中，有的進度蠻快的，七條齊發就是簡單形容詞，有何好追究的，她的目標在卸任前其餘路線全進入第一階段可行性階段。

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