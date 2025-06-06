竹縣清代、日治鐵道遺構 文化局預勘

湖口營區前的鐵騎路下方，留下日治初期兩座鐵道橋樑。 （記者廖雪茹攝）

2025/06/06 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一群關心湖口家鄉文史的志工，從爭取保存台鐵湖口車站日式站長宿舍為發想，投入挖掘、拼湊「大湖口鐵道遺構」！新竹縣政府文化局昨辦理文化資產價值評估現場預勘，提報人說明湖口鄉和竹北市交界山麓，仍可見清代到日治中期的大湖口改良線鐵道遺構及舊鳳山溪橋台遺址，鐵道資源豐富，更可能一改現存大湖口車站遺址的認知，建請文化局儘快展開調查，評估登錄文化資產的可行性。

縣議員蔡蕥鍹也到場關心鐵道遺構。文化局表示，昨為首次勘查，文資委員將綜合提報人意見與文獻資料等做初步討論，以利進行後續的文化資產整體價值評估。

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志工吳家吉、郭台貴等獲鐵道研究者林志陽力助，展開大湖口鐵道溯源之路，並提報大湖口改良線鐵道遺構為文化景觀，內容涵蓋十處遺構，包括大湖口車站公園石砌月台、一九○二年紅磚橋墩、鐵騎路橋梁等。

吳家吉表示，對於湖口鐵道史，一般認為在湖口老街附近的大湖口車站公園石砌月台，為清末劉銘傳所建造，但據日本宮內廳一九○二年改良線圖，他們發現該處月台遺構應是日治初期興建；清代湖口鐵道應該在今日的湖口台一線上，老街的街頭附近。客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中與郭台貴三人，提報鳳山溪一九○二年紅磚橋台及一九二九年複線水泥磚橋台兩處為歷史建築，橋台高度約十公尺甚為壯觀，見證當時跨溪工程艱難的技術。

湖南社區一九○二年的紅磚橋台，結構完整漂亮。 （記者廖雪茹攝）

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