敬老卡政策 議員批高虹安甩鍋中央、說謊

竹市議會民進黨團昨抨擊涉貪停職的新竹市長高虹安，把敬老愛心卡的福利政策加碼甩鍋中央與議會，黨團稱高虹安公然說謊、欺騙市民，籲三階罷免投同意票。（記者洪美秀攝）

2025/06/06 05:30

行動不便長輩用不到 鄭美娟指高說法欺騙里民 也未將預算送到議會

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團昨天為長輩爭取權益，戳破涉貪停職仍在跑行程的市長高虹安謊言，市議員鄭美娟說，市府推出的敬老卡農會一百點看似是項甜甜福利政策，但行動不便或臥病在床長輩只能看得到、用不到。且高虹安把責任甩鍋給中央衛福部和議會，稱要議會支持才能提高預算，但從未將預算送到議會，衛福部也稱無規定不能代領，抨擊高虹安甩鍋中央與議會，公然說謊。

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社會處︰將優化措施執行方式

市府社會處表示，敬老卡推動目的是促進長輩社會參與，與一般現金給付的社會福利措施不同，目前各縣市敬老卡或社福卡，都限本人使用。市府將召開專家學者會議進行研議討論，針對無法親自出門長輩及身障者，進行樣態及人數調查分析，評估所需經費，優化措施執行方式。

鄭美娟指出，民進黨團多次提案希望讓行動不便長輩也能使用愛心敬老卡六百點的點數，高虹安近期出席端午活動時，里民詢問提出敬老卡農會無法代領時，高虹安宣稱是「中央不同意」，如此公然甩鍋中央，是騙選票、反罷免，罔顧事實。

楊玲宜︰中央從未禁止代領

市議員楊玲宜也說，中央衛福部已回覆：「旨揭以敬老卡至農會使用之推行機制法無明定，新竹市政府可依轄內財政預算量能，及福利服務政策規劃情形因地制宜本權責核處。」顯示中央從未禁止，高虹安編不出預算，就把責任推中央。

鄭美娟提到，當初代表行文向中央請示的是國民黨立委鄭正鈐，鄭正鈐在高虹安說謊時就站在旁邊，對高虹安欺騙里民的言論噤聲不語，還配合演出，絲毫不在意長輩權益。藍白合最可悲之處是明知真相，卻選擇隱瞞，滿腦子只為延續政治權力。

鄭美娟籲罷免投同意票下架高

且社會處長黃佳婷議會答詢稱若開放代領，恐增加七千多萬預算，另原承諾要增加二十％點數到七百廿點政見，也無能力籌措預算，只會甩鍋他人，讓衛福部與議會背黑鍋，籲市民三階罷免投同意，下架無能高虹安，用罷免同意票捍衛長輩尊嚴。

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