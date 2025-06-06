苗縣大桃坪建土資場 自救會提行政訴訟

2025/06/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉大桃坪土石方堆置場（簡稱土資場）興設案通過環評，業者昨召開施工前說明會，但因聯外道路為頭屋鄉明德村一二六縣道，引發當地反彈。頭屋鄉長徐鑫榮率鄉親於場外抗議，主張砂石車頻繁進出恐影響明德水庫水質與觀光發展，並已就環評結果提起行政訴訟，要求在訴訟結果出爐前不應開工。

水利處︰不影響原處分執行

苗縣府水利處與環保局表示，依行政訴訟法規定，提起訴訟並不影響原處分執行。業者依規定舉辦施工前說明會，後續仍須辦理水土保持工程，經審核通過後才能申請營運許可，縣府將依法審查。業者也強調，土資場收取為營建剩餘土石方，非廢棄物，強調不會造成污染，並將落實交通控管措施。

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明德村長︰恐衝擊交通與觀光

徐鑫榮指出，明德水庫目前正執行觀光署二億多元補助的觀光亮點計畫，預計九至十月試營運，另有客委會補助二億多元的自行車道工程也已動工，盼業者審慎評估，勿影響地方發展。

明德村長謝文達表示，社區自二○一七年起推動環境教育，曾獲多項環境獎項，擔心土資場設置將使多年努力付諸流水。依業者規劃，一二六縣道每小時恐有廿六輛砂石車通行，對交通與觀光發展構成嚴重衝擊。

自救會會長李禮爐也強調，土資場鄰近明德與劍潭兩大水庫，恐影響水源安全，呼籲主管機關要求業者待行政訴訟結果出爐後再行開工。

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